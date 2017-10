Ljubljana, 6. oktobra - Košarkarji Miami Heat so v okviru priprav na novo sezono severnoameriške lige NBA, ki se bo začela 17. oktobra, gostovali v New Yorku pri Brooklyn Nets. Gostitelji so v domači dvorani Barclays Center slavili visoko zmago s 107:88, največ točk je zbral Jeremy Lin - 16. Goran Dragić je za vročico v 24 minutah na parketu dosegel 12 točk in en skok.