Newyorške borze z novimi rekordi

New York, 5. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile pri novih rekordnih vrednostih. Indeksi so se visoko v zelenem oblikovali že četrti dan zapored. Borzni analitiki ocenjujejo, da je na vlagatelje vplival tudi načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nižanje davkov in napovedi o dobrih zaslužkih podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.