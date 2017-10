Na Magistratu v okviru Foruma 21 pogovor o slovenski kulturi

Ljubljana, 5. oktobra - Na Magistratu je nocoj v okviru Foruma 21 potekal pogovor o slovenski kulturi, na katerem so sodelovali Vesna Čopič, Mitja Rotovnik in Borut Smrekar. Trojica, ki je združena v skupino SRČ pripravila svoj predlog Zakona o javnem interesu za kulturo, je spregovorila o tem, kaj je narobe s slovensko kulturo in podala svoje predloge rešitev.