Evropske borze večinoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 5. oktobra - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje večinoma končale z rastjo. Vlagatelji ostajajo pozorni na dogajanje v Španiji, potem ko so Katalonci podprli neodvisnost, pozorni so tudi na dogajanju na Otoku, kjer je sredin govor premierke Therese May sprožil ugibanja o njenem obstanku na tej funkciji. Nafta se je podražila, evro pa oslabel.