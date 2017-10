Ljubljanska porodnišnica išče mlade, s katerimi si deli rojstni dan

Ljubljana, 6. oktobra - V stavbi ljubljanske porodnišnice, kjer se je na današnji dan pred tridesetimi leti rodil prvi otrok, bodo danes v avli porodnišnice obeležili 30 let. Na praznovanje vabijo vse 30-letnike, ki so se 6. oktobra 1987 rodili v stavbi nove porodnišnice Ljubljana, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.