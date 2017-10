V Kamniku rekordna poletna turistična sezona

Kamnik, 7. oktobra - V Kamniku je bila letošnja poletna turistična sezona rekordna. Od maja do avgusta je mesto obiskalo 12.134 turistov, ki so skupaj opravili 36.466 nočitev, kar je 23 oz. 25 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Turisti so v mestu pod južnimi obronki kamniških Alp v povprečju bivali po tri dni.