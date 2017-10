Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 10.)

Ljubljana, 5. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da se slovenska vlada pripravlja na implementacijo arbitražne odločbe. Pisale so tudi, da se število medvedov v Sloveniji še naprej povečuje in o odzivu na potezo slovenske policije, ki hrvaškega dijaka, po rodu Sirca, ni spustila v Slovenijo.