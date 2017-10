Hudo neurje na severu Nemčije zahtevalo smrtni žrtvi

Hamburg, 5. oktobra - Hudo neurje, ki je zajelo severno Nemčijo, je zahtevalo dve smrtni žrtvi. V obeh primerih se je na avtomobil med vožnjo prevrnilo drevo, zaradi česar sta voznika umrla. Ujma, ki so jo poimenovali Xavier, je sicer odkrila že strehe številnih poslopij in izruvala mnoga drevesa, težave pa povzroča tudi v železniškem, cestnem in letalskem prometu.