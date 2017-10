Otroci po predlogu zakona samostojni zavarovanci pri ZZZS (tema)

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 6. oktobra - Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, predvideva, da otroci ne bi bili več zavarovani po svojih starših, ampak bi bili samostojna kategorija zavarovancev do 18. leta starosti ali pa do konca študija oz. 26. leta starosti.