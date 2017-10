Celjani brez kančka strahu odhajajo v Pariz

Celje, 6. oktobra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v minulem krogu uprizorili pravo senzacijo in v elitni skupini evropske lige prvakov v Zlatorogu ukanili poljski Vive Kielce, že v nedeljo pa jih čaka zahtevno gostovanje v Parizu. Tekma med francoskimi in slovenskimi prvaki se bo pričela ob 17. uri.