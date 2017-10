Tomaž Glažar odstopil z mesta predsednika sveta UKC Ljubljana

Ljubljana, 5. oktobra - Tomaž Glažar je odstopil z mesta predsednika in člana sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kot razlog je navedel, da so posamezni člani vlade neupravičeno diskreditirali delo sveta UKC in posegali v avtonomnost njegovih odločitev, so pojasnili na UKC Ljubljana. Ministrica je odstop že sprejela.