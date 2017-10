Nemci in Angleži z vozovnico za Rusijo 2018

Ljubljana, 5. oktobra - Nogometaši Nemčije in Anglije so si v devetem krogu kvalifikacij zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji. Nemci so si prvo mesto v skupini zagotovili po zmagi proti Severni Irski, ki bo končala na drugem mestu. Anglija si je z zmago proti Sloveniji prav tako že zagotovila SP.