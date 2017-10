Slovenskim nogometašem ostaja nekaj malega upanja za SP 2018

Ljubljana, 5. oktobra - Slovenski nogometaši so po predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Rusiji ostali z nekaj možnostmi za drugo mesto in dodatne kvalifikacije. V Londonu so namreč izgubili z 0:1 proti Angliji, Škotska pa je z 1:0 ugnala Slovaško. Zdaj so Škoti drugi, Slovenci četrti, ločijo jih tri točke, vmes je Slovaška.