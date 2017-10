Magna z gradbenim dovoljenjem za lakirnico v Hočah

Ljubljana, 5. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za lakirnico družbe Magna Steyr v občini Hoče-Slivnica in ga posredovalo družbi, so za STA potrdili na okoljskem ministrstvu. Pogodba med vlado in Magno o finančni spodbudi države za investicijo v občini Hoče-Slivnica bo podpisana 17. oktobra.