Vreme: Na vzhodu večinoma sončno, drugod oblačno

Ljubljana, 5. oktobra - Popoldne bo vzhodni polovici Slovenije še večinoma sončno, drugod bo oblačno, ponekod na Primorskem tudi megleno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v vzhodni Sloveniji do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.