Za luskavico in psoriatični artritis pomembna hitra diagnoza in ustrezno zdravljenje

Ljubljana, 5. oktobra - V Sloveniji z luskavico oz. psoriazo živi okoli 40.000 ljudi, do 30 odstotkov jih prizadene še psoriatični artritis, pomembna sta hitra diagnostika in ustrezno zdravljenje, so povedali na današnjem posvetu pred svetovnima dnevoma revmatikov in luskavice. Vnetne revmatične bolezni ima med 40.000 in 60.000 Slovencev.