Obnavljamo ceste: Po petih letih v uporabo predan rekonstruiran odsek ceste skozi Lučine

Gorenja vas, 7. oktobra - Po petih letih od začetka gradnje so v Lučinah vendarle namenu uradno predali rekonstruiran polkilometrski odsek ceste skozi vas. Cesto mnogi prebivalci Občine Gorenja vas - Poljane uporabljajo za najkrajšo pot do Ljubljane. Na Direkciji RS za infrastrukturo pa bodo skušali najti rešitev še za ureditev ceste preko Dolgih Njiv do Suhega dola.