Evropsko javno tožilstvo bo preganjalo zlorabe proračuna EU

Strasbourg, 5. oktobra - Evropski parlament je danes podprl predlog za ustanovitev evropskega javnega tožilstva. Po odobritvi parlamenta mora predlog potrditi še Svet EU. Urad evropskega javnega tožilca, ki bo z delom začel med letoma 2020 in 2021, bo pristojen za preiskavo in pregon kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo proračuna EU, so sporočili iz Evropskega parlamenta.