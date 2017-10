Dobran Božič na čelu urada za varovanje tajnih podatkov

Ljubljana, 5. oktobra - Vlada je na današnji seji imenovala Dobrana Božiča za direktorja vladnega urada za varovanje tajnih podatkov, in to za dobo petih let, z možnostjo vnovičnega imenovanja. Posebna natečajna komisija je Božiča, ki je doslej funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti, soglasno prepoznala kot primernega za direktorski položaj, so sporočili z vlade.