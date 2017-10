Evropska komisija sprejela pobudo za spodbujanje vajeništev

Ljubljana, 5. oktobra - Evropska komisija je danes sprejela predlog za evropski okvir za kakovostna in učinkovita vajeništva. Pobuda bo prispevala k večji zaposljivosti in osebnemu razvoju vajencev ter s tem k visoko usposobljeni in kvalificirani delovni sili, ki se bo prilagajala potrebam trga dela, so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.