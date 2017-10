Seznam predsedniških kandidatov tudi javno objavljen

Ljubljana, 5. oktobra - Državna volilna komisija (DVK) je danes na svoji spletni strani javno objavila seznam kandidatur za predsedniške volitve, ki bodo 22. oktobra. Vsa gospodinjstva v državi bodo predvidoma do torka prejela tudi posebno brošuro s seznamom kandidatov in informacijami, ki so pomembne za volivce.