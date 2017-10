Sviz zahteva zvišanje plač in sredstev v izobraževanju

Ljubljana, 5. oktobra - V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) od vlade zahtevajo takojšnje zvišanje proračunskih sredstev za izobraževanje in izboljšanje plač izobraževalcev, da bodo primerljive z drugimi poklici z enako izobrazbo. Če vlada zahtevam ne bo prisluhnila, napovedujejo tudi splošno stavko v izobraževanju, so danes sklenili.