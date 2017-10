Novogoriški Festival znanosti prinaša srečanje z znanostjo in znanstveniki

Nova Gorica, 6. oktobra - e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica pripravlja že peti Festival znanosti. S projektom Festival znanosti Nova Gorica si e-Hiša prizadeva ponuditi javnosti priložnost, da se sreča z znanostjo in znanstveniki od blizu, v sproščenem okolju ter navdušiti otroke in mladino za naravoslovje in tehniko.