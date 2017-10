Leninova Država in revolucija v novem prevodu pri Studia humanitatis

Ljubljana, 5. oktobra - Pri Studia humanitatis so izšli Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917 Vladimirja Iljiča Lenina v prevodu Leva Centriha. Za izdajo dela so se po besedah glavnega in odgovornega urednika Jožeta Vogrinca odločili, ker letos obeležujemo 100. obletnico oktobrske revolucije in ker je slednja v precejšnjem delu javne zavesti pokopana.