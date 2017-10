Krimovke v Bukarešto bržkone brez Tjaše Stanko in Elizabeth Omoregie

Ljubljana, 5. oktobra - Rokometašice Krima Mercatorja so stalnica na veliki mednarodni sceni, v sezoni 2017/18 bodo že triindvajsetič zapored nastopile v evropski ligi prvakinj, ki so jo v letih 2001 in 2003 tudi osvojile. Svojo letošnjo evropsko zgodbo bodo pričele v Romuniji, v soboto jih ob 19. uri čaka tekma z imenitnimi tekmicami iz Bukarešte.