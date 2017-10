Obnavljamo ceste: Na Koroškem trenutno največ cestnih del v Mežiški in Dravski dolini

Dravograd, 8. oktobra - Na Koroškem je trenutno odprtih več gradbišč na glavnih prometnicah. Potem ko so bile v zadnjem obdobju že izvedene nekatere preplastitve državnih cest v Mislinjski dolini, zdaj dela na državnih cestah večinoma potekajo v Mežiški in Dravski dolini. Med večje projekte v regiji sodita obnova ceste Črna-Mežica in obnova mostu čez Dravo v Vuhredu.