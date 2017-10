Nekatere pravice po predlogu zakona o zdravstvenem varstvu nekoliko spremenjene (tema)

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 6. oktobra - Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prenaša pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zakonsko raven. Pri tem pa so nekatere pravice nekoliko spremenjene, na nekaterih področjih se pravice širijo in rešujejo težave, ki so se v preteklosti pokazale v praksi.