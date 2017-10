Na gorenjski avtocesti zaprt priključek Hrušica proti Ljubljani

Jesenice, 5. oktobra - Dars je danes na gorenjski avtocesti proti Ljubljani do predvidoma 18. oktobra zaprl priključek Hrušica (Jesenice zahod). Med priključkom Hrušica in Lipce (Jesenice vzhod) v smeri Ljubljane sicer poteka obnova približno petkilometrskega odseka avtoceste.

Kot je na Twitterju objavil Dars, bodo morali vozniki, ki bodo prišli iz smeri Kranjske Gore, v času zapore priključka Hrušica skozi Jesenice, da bodo lahko prišli na avtocesto. Obvoz je namreč speljan preko priključka Lipce.

Na avtocestnem odseku Hrušica-Lipce proti Ljubljani potekajo obnovitvena dela 4,8 kilometra smernega vozišča, poleg tega poteka sanacija viaduktov Podmežakla 1 in Podmežakla 2 ter zavarovanj odseka pred padajočim kamenjem in snežnimi plazovi. Promet med priključkoma Hrušica in Lipce bo predvidoma do sredine novembra potekal le po polovici avtoceste, in sicer po enem pasu v vsako smer vožnje.

Odsek med Hrušico in Lipcami so odprli pred 24 leti, od takrat na njem ni bilo obsežnejših obnovitvenih posegov. Odsek prevozi dnevno v letnem povprečju približno 15.000 vozil, od tega okoli 1300 tovornih, medtem ko odsek med Kranjem zahod in Kranjem vzhod prevozi povprečno približno 40.000 vozil na dan, od tega okoli 1700 tovornih, so navedli na Darsu.