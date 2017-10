Pri Beletrini dela Enriqueja Vila-Matasa, Thomasa Bernharda in Richarda Flanagana

Ljubljana, 5. oktobra - Založba Beletrina je predstavila knjige, izšle poleti. To so roman Enriqueja Vila-Matasa z naslovom Dublineska o fiktivnem potovanju skozi zgodovino založništva, zbirka kratkih zgodb z naslovom Pripovedi Thomasa Bernharda, zgodovinski roman Richarda Flanagana Ozka pot globoko do severa in ponatis kratkega romana Balerina, Balerina Marka Sosiča.