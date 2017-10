Klub slovenskih podjetnikov s programom usposabljanja za nove diplomante

Ljubljana, 5. oktobra - Klub slovenskih podjetnikov je za nove diplomante pripravil dvomesečni intenzivni program usposabljanja SBC Bootcamp, kjer se bodo udeleženci o tehnologiji, podjetništvu in razvoju učili interdisciplinarno in na izkušenjski ravni. Že pridobljena znanja bodo imeli tako možnost prenesti v prakso in se preizkusiti v razvoju različnih produktov.