Iraške sile iz rok IS zavzele Havijo

Bagdad, 5. oktobra - Iraške sile so danes iz rok skrajne skupine Islamska država zavzele eno njenih zadnjih utrdb v Iraku, Havijo. V mesto so sile vdrle v sredo, kot je sporočil iraški premier Hajder al Abadi, pa so danes mesto osvobodile, zavzeti morajo samo še kraje na širšem območju okoli mesta, poročajo tuje tiskovne agencije.