Blagajna Olimpije lažja za 1100 evrov, Maribora za 800

Ljubljana, 5. oktobra - Ljubljanski nogometni prvoligaš Olimpija bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi 11. kroga proti Gorici (2:1), ko so prižgali dve dimni in več svetlečih bakel na tribunah, eno pa odvrgli na igrišče, v blagajno Nogometne zveze Slovenije prispevati 1100 evrov, je odločil disciplinski sodnik NZS Roman Rogelj.