Policisti prijeli Kolumbijca z videzom ženske, ki je med plesom okradel moške

Izola, 5. oktobra - Izolski policisti so v nedeljo zjutraj v enem izmed izolskih lokalov prijeli Kolumbijca, ki se je predstavljal za žensko, med plesom pa moškim kradel dragocene predmete. V postopku so ugotovili, da je za njim razpisana mednarodna tiralica, zato so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Koper.