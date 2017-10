Neznanca napadla in okradla taksista v Ljubljani

Ljubljana, 5. oktobra - V sredo zjutraj sta dva neznana moška napadla in okradla taksista na Mazijevi ulici v Ljubljani, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Voznika so zaradi poškodb odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je utrpel lahke telesne poškodbe. Policisti nadaljujejo preiskavo dogodka.