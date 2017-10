Grčija šest velikih proizvajalcev kozmetike kaznovala zaradi dogovarjanja

Atene, 5. oktobra - Grški varuh konkurence je oglobil šest velikih kozmetičnih družb, med drugim Estee Lauder, L'Oreal in Christian Dior, zaradi kartelnega dogovarjanja in onemogočanja konkurence. Proizvajalci kozmetike bodo morali skupaj plačati okrog 19 milijonov evrov kazni, ker so se dogovarjali o cenah izdelkov.