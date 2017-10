Nadškofijska karitas Maribor z razvejano mrežo prostovoljcev pomagala 20.500 ljudem

Maribor, 5. oktobra - Nadškofijska karitas Maribor je v 27 letih obstoja vzpostavila razvejano mrežo prostovoljcev, ki so lani opravili več kot 78.000 ur prostovoljskega dela in skupaj pomagali skoraj 20.500 ljudem v stiski. Na to so po besedah predsednika Branka Mačka zelo ponosni, manj pa na dejstvo, da še vedno toliko ljudi potrebuje njihovo pomoč.