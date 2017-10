Študija: Evropski regulator odobril zdravila proti raku brez dokazov o učinkovitosti

Pariz, 5. oktobra - Evropska agencija za zdravila (Ema) je med letom 2009 in 2013 odobrila 39 novih zdravil proti raku, čeprav ni imela nobenih dokazov, da učinkujejo, s čimer so bili bolniki po nepotrebnem izpostavljeni strupenim snovem, so danes razkrili raziskovalci.