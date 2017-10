Razstava o Davidu Bowieju prihodnje leto še v New Yorku

New York, 6. oktobra - Retrospektivna razstava o legendarnem pevcu Davidu Bowieju, ki so jo leta 2013 odprli v londonskem muzeju Victoria in Albert in ima za sabo številna mednarodna gostovanja, prihaja v New York. Mesto, kjer si je preminuli Bowie ustvaril svoj dom, bo zadnja postaja turneje razstave. Po napovedi muzeja Brooklyn jo bodo odprli marca prihodnje leto.