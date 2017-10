AI obsoja prisilno vračanje več tisoč Afganistancev iz Evrope

Ljubljana/Kabul, 5. oktobra - Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International v poročilu opozarja, da so vlade evropskih držav izpostavile nevarnosti skoraj 10.000 Afganistancev, ko so jih prisilno vrnile v Afganistan, kjer jim grozijo mučenje, ugrabitve, smrt in druge zlorabe človekovih pravic. Vlade obtožuje brezsramnega kršenja mednarodnega prava.