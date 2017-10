Na Goriškem se začenja festival renesančne glasbe Flores Musicae

Nova Gorica/Dobrovo, 5. oktobra - Nova Gorica in Goriška Brda bodo do 8. oktobra gostili letošnji festival renesančne glasbe Flores Musicae. Festival vključuje pet koncertov in mojstrski tečaj improvizacije renesančne polifonije za instrumentaliste, ki ga v slovenskem prostoru doslej še ni bilo, so sporočili organizatorji iz Kulturnega doma Nova Gorica.