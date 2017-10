Delo: Monarchova prizemljitev (5. 10.)

Ljubljana, 5. oktobra - (Ne)pričakovani stečaj angleškega letalskega prevoznika in organizatorja počitnic Monarch bo prizadel potnike, zaposlene, lizingodajalce (Airbusovih) letal in Boeing, ki naj bi Monarchu dobavil 45 novih letal, in lastnike v zasebni družinski naložbeni družbi Greybull Capital, v Delu piše Aleš Stergar.