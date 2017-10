Tokio, 5. oktobra - Trgovanje na azijskih borzah so danes zaznamovale pozitivne vrednosti indeksov, a je bila rast skromna. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sledili pozitivnemu vzdušju na ameriških borzah, a so pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami na Japonskem previdni.