Pittsburgh Penguins v novo sezono krenili s porazom

Pittsburgh, 5. oktobra - Pittsburgh Penguins, branilci naslova v severnoameriški hokejski ligi NHL so v novo sezono krenili s porazom. Branilci naslova Stanleyjevega pokala so na domačem ledu gostili St. Louis Blues, ki so po podaljšku zmagali s 5:4. Junak v vrstah gostov je bil Alex Pietrangelo, ki je za zmago zadel po 75 sekundah podaljška.