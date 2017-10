V sredini nesreči na avtocesti pred Domžalami poškodovan vlačilec z amonijevim nitrogenom

Domžale, 5. oktobra - Na štajerski avtocesti v smeri Celja sta v sredo zvečer pred izvozom Domžale trčila tovornjaka vlačilca. Romunski tovornjak je prevažal 17.000 litrov amonijevega nitrogena v 17 kontejnerjih. Ob trčenju se je en kontejner poškodoval in spojina je kapljala na cesto. Posredovali so gasilci, poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje