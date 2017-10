Američani vse manj zaupajo vladi in vse bolj medijem

Washington, 5. oktobra - Vse več Američanov zaupa medijem, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump označil za sovražnike ljudstva, vse manj pa predsedniku in njegovi vladi, je pokazala zadnja velika anketa tiskovne agencije Reuters in inštituta Ipsos, ki je zajela več kot 14.000 ljudi. Mediji in vlada so sicer glede podpore sedaj izenačeni.