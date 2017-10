Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 10.)

Ljubljana, 4. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da bo pogodba med vlado in družbo Magna Steyr o finančni spodbudi države za investicijo kmalu podpisana. Pisale so tudi o tem, da je Evropska komisija prijavila Slovenijo na Evropskem sodišču, ker ni v celoti implementirala pravil direktive o reviziji računskih izkazov.