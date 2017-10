Ustavna komisija o ustavnih spremembah glede financiranja zasebnega šolstva

Ljubljana, 5. oktobra - Ustavna komisija DZ bo po letu in pol nadaljevala razpravo o predlogu za spremembo ustave, s katerim bi v ustavo zapisali, da lahko država zasebne osnovne šole sofinancira v omejenem obsegu. Doslej se poslancem koalicije ni uspelo poenotiti o nobenem od različnih predlogov na to temo in tudi danes glede tega ostajajo odprte vse možnosti.