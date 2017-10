Ob 30-letnici nove ljubljanske porodnišnice poudarili strokovnost osebja

Ljubljana, 4. oktobra - Ob treh desetletjih delovanja ljubljanske porodnišnice, največje v Sloveniji, so se danes na slovesnosti spomnili uspešnih let in predhodnikov, ki so postavili temelje za sodobno in varno porodništvo. Govorci so poudarili predvsem izjemno strokovnost zaposlenih v porodnišnici, ki svoje delo opravljajo z veliko predanostjo.