Iraške sile vdrle v še eno zadnjih utrdb IS

Tikrit, 4. oktobra - V okviru ofenzive proti Islamski državi (IS) je iraška vojska danes po lastnih navedbah vdrla v mesto Havija, ki velja za eno zadnjih trdnjav IS v Iraku. Potem ko jim je uspelo prebiti obrambne vrste džihadistov, so vojaki, pripadniki posebnih enot, policije in paravojaških enot prišli vse do centra mesta.