Mladi slovenski nogometaši s porazom krenili v kvalifikacije za EP

Amsterdam, 4. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca do 19 let je neuspešno krenila v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2018. Na turnirju na Nizozemskem so Slovenci proti Madžarski izgubili z 1:2 (0:0). V prvi tekmi skupine je Nizozemska popoldan premagala Malto s 3:0. Prav Malta bo v soboto ob 13. uri naslednji nasprotnik Slovenije.